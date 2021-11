Mumbai: मुंबई के एंटोप हिल इलाके तीन मंजिला इमारत गिरी, राहत और बचाव का काम जारी

मुंबई: मुंबई के एंटोप हिल इलाके (Antop Hill locality) में एक घर ढह गया है। सूत्रों की माने तो इमारत साउथ-सेंट्रल मुंबई (South-Central Mumbai) में एंटोप हिल इलाके के जय महाराष्ट्र नगर में बनी थी। इस इमारत के गिरने के बाद 9 लोगों को बचा लिया गया है।

उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका के मद्देनजर रेस्क्यू टीम खोजबीन (Rescue team search in view) में जुटी है। दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल (4 vehicles at the scene) पर मौजूद हैं।