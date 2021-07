मुनव्वर राना ने बताया कि आखिर मुसलमान क्यूं पैदा करते हैं 8 बच्चे

नई दिल्ली। उर्दू शायर मुनव्वर राना इन दिनों एक के बाद एक विवादित बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रदेश के सीएम योगी की वापसी पर पहले यूपी छोड़ने का बयान दिया था। मुनव्वर राना ने रविवार को एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान 8 बच्चे इसलिए पैदा करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि पुलिस द्वारा उनके 2 बच्चों को आतंकवादी बना के मार दिया जाएगा। इसके अलावा दो बच्चे कोरोना वायरस से मर जाएंगे। इसके अलावा बचे 4 बच्चे अम्मी-अब्बू की लाश को कब्र तक पहुंचाने के लिए तो जिंदा रहेंगे।

