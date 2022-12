Murder: पाकिस्तान में हिंदू महिला की निर्मम तरीके से हत्या, सिर और स्तन काटकर उतारा मौत के घाट

Murder: पाकिस्तान के सिंझोरो शहर में बुधवार को हैवानियत की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां पर एक 40 वर्षीय हिंदू महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गयी। हत्यारे ने महिला का सिर काट दिया था। यही नहीं हत्यारों ने महिला के स्तन भी काट दिए थे। इस सनसनीखेज घटना की जानकारी हिंदू समुदाय से पाकिस्तान की पहली महिला सीनेटर कृष्णा कुमारी ने एक ट्वीट कर दी है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि, 40 वर्षीय महिला का सिर काट दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता ने कहा कि पीड़िता के शरीर और चेहरे से चमड़ी उतारी गई थी। महिला के चार बच्चे हैं। महिला की पहचान हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की दया भील के रुप में हुई है, जो सिंध की सिंझोरो की रहने वाली हैं।

Daya Bhel 40 years widow brutally murdered and body was found in very bad condition. Her head was separated from the body and the savages had removed flesh of the whole head. Visited her village Police teams from Sinjhoro and Shahpurchakar also reached. pic.twitter.com/15bIb1NXhl

