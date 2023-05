कातिल साहिल को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर उठी मांग लोग बोले- अब नो ट्रायल, सीधा जजमेंट, करो एनकाउंटर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में 16 साल की लड़की की चाकू से गोदकर बीच सड़क पर हत्या करने वाले आरोपी साहित को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने वारदात के कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के फास्ट एक्शन पर लोग सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं। एक यू​जर्स ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही कम समय में कातिल साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत अच्छा। अब नो ट्रायल, सीधा जजमेंट, उसका एनकाउंटर करो। सारे सुबूत भी मौजूद हैं।

साक्षी के हत्यारे साहिल को बुलंदशहर से गिरफ़्तार किया गया। इसी ने साक्षी को 40 बार चाकूओं से गोदकर हत्या की थी, अब इसका एनकाउंटर encounter करो या फिर फांसी दो इससे कम की सजा बर्दाश्त नहीं, बहुत हो गया फ़र्ज़ी Secularism इस देश में ।

Dear Delhi Police

We do not expect anything less than an encounter of Sahil Sarfaraz#DelhiMurder pic.twitter.com/EgydSr9K41

— sumit🇮🇳🇬🇧 (@sumityou50) May 29, 2023