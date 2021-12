Nagaland: अब तक 13 लोगों की मौत, राहुल ने घटना को बताया हृदय विदारक, पूछा-गृह मंत्रालय क्या कर रहा है?

नई दिल्ली। नागालैंड (Nagaland) में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षाबलों की गोलीबारी में 13 नागरिकों की जान चली गयी। इस घटना में एक जवान भी शहीद हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इस घटना को हृदय विदारक बताया है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘यह हृदय विदारक है। भारत सरकार को वास्तविक जवाब देना चाहिए। गृह मंत्रालय वास्तव में क्या कर रहा है जब न तो नागरिक और न ही सुरक्षाकर्मी हमारी ही भूमि में सुरक्षित हैं? वहीं, इस घटना को लेकर नागालैेंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (Chief Minister Neiphiu Rio) ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ‘मोन के ओटिंग में आम लोगों की मौत की दुर्भाग्यापूर्ण घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

Worrisome news from #Nagaland.

Heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those who were injured.

We must ensure a thorough probe into the incident and ensure that all victims get justice!

