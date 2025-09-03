बिजनौर में नायब तहसीलदार ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

बिजनौर। बिजनौर जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां पर सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घटना के समय वो अपने सरकारी आवास पर मौजूद थे। गोली की आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है।

उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम जसजीत कौर समेत पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं, इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है​ कि, अभी घटना के कारण का पता नहीं चल सका है। वहीं, इस मामले में प्रशासन ने गहन जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि, नायब तहसीलदार की लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया गया है।

जांच के बाद सच्चाई आयेगी सामने

पुलिस मामले की जांच के लिए तहसीलदार और उनके परिजनों के साथ ही सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही पता लगा रही है कि, क्या यह कोई पारिवारिक विवाद था, काम का दबाव, या कोई अन्य वजह? हालांकि, इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगा। इस घटना ने पूरे बिजनौर प्रशासन को हिलाकर रख दिया है।