कोरोना के चलते नेशनल अवॉर्ड विनर वीरा साथीदार का हुआ निधन, नागपुर एम्स में ली आखरी सांस

नई दिल्ली: फेमस मराठी फिल्म कोर्ट में नारायण कांबले की भूमिका निभाने वाले नेशनल अवॉर्ड विनर वीरा साथीदार की मौत हो गई है। वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। जिसके बाद उन्हें नागपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन सोमवार की रात अभिनेता की मौत हो गई।

Shocking !! Unbelievable!!!

Radical Ambedkrite thinker- activist ,the editor of " Vidrohi" , Lead actor from national award winner film Court, Veera Sathidar has passed away…! pic.twitter.com/haMAV2AaeP

