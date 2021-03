राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘छिछोरे’ को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड

नई दिल्ली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 67वें समारोह का आयोजन सोमवार को हुआ। इसमें सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘छिछोरे’ को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड दिया गया। वहीं, कंगना रनौत को ‘मणिकर्णिका’ के लिए बेस्ट ऐक्ट्रेस चुना गया है। कोरोना के कारण सालभर इस पुरस्कार में दी हुई। बता दें कि, नेशनल फिल्म समारोह का अयोजन 3 मई को किया जाता है, मगर पैनडेमिक की वजह से अयोजन टल गया था।

National Film Award for the best Hindi film goes to #Chhichore #NationalFilmAwards2019 pic.twitter.com/dJQ0s4oCHD

दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में विजेताओं के नामों का ऐलान किया गया। फीचर फ़िल्म केटेगरी में 461 और नॉन फीचर फ़िल्म केटेगरी में 220 फ़िल्मों को शामिल किया गया।

The award for the best actress goes to 'Kangana Ranaut' for Manikarnika-The Queen Of Jhansi (Hindi) &

Panga (Hindi)#NationalFilmAwards2019 pic.twitter.com/LZ0gQpIDs8

