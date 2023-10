National Film Awards 2023: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करण जौहर को अवॉर्ड मिलते विवेक अग्निहोत्री ने बनाया मुंह, वीडियो हुआ वायरल

National Film Awards: बीते दिन नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सितारों को सम्मानित किया गया, इस अवॉर्ड समारोह में कई बड़े दिग्गज सितारों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में कृति सेनन (Kriti Sanon) और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। तो वहीं अल्लू अर्जुन (allu arjun) को पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस बीच करण जौहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म शेरशाह को स्पेशल जूरी अवॉर्ड (Special Jury Award) से सम्मानित किया गया। जिसे लेने के लिए फिल्म निर्माता करण जौहर पहुंचे। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) से करण जौहर को अवॉर्ड मिला तो ये देखकर विवेक अग्निहोत्री ने मुंह बना लिया। उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, जैसे ही करण जौहर (Karan Johar) स्टेज पर जाते हैं तो विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) तुरंत अपना मुंह बनाते हैं और अजीब सा एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे की उन्हें करण जौहर (Karan Johar) का अवॉर्ड लेना बिल्कुल भी पसंद ना आया हो। यूजर्स विवेक का ये रिएक्शन देख सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं।

President Droupadi Murmu presents the Special Jury Award to producer Karan Johar for the film Shershaah at the 69th National Film Awards 🏆🎥@nfdcindia @official_dff @MIB_India #NFAonDD #NationalFilmAwards #NFA #NFDC #KaranJohar pic.twitter.com/IsUFmNSZJS

— DD News (@DDNewslive) October 17, 2023