Tokyo Olympic: हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा कर किया अपने सफर का शानदार आगाज

टोक्यो। भारत ने अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी(National Sports Hockey)में ​टोक्यो ओलंपिक(Tokyo Olympics) में शानदार आगाज(Great start) किया है। भारत ने इस शानदार सफर की शुरुआत बेहतरीन अंतराष्ट्रीय हॉकी टीमों में से एक मानी जाने वाली न्यूजीलैंड की टीम को हरा कर के किया है। भारत ने न्यूजीलैंड को पहले मुकाबले में 3—2 से करारी शिकस्त दी है। दोनो टीमों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला। कही से भी कोई टीम एक दूसरे से उन्नीस नहीं दिख रही थी। लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड की रक्षा पंक्ति (Defense line)को तीन बार भेदा वही न्यूजीलैंड की टीम भारत की रक्षा पंक्ति को मात्र दो बार ही भेदने में ही सफल रही। आपको बता दें कि भारत अपना अगला मुकाबला आस्ट्रेलिया से खेलेगा।

मैच विवरण

पहले क्वार्टर में भारत की तरफ से पहला गोल रूपिंदर पाल सिंह ने किया था। वहीं न्यूजीलैंड(New Zealand)की तरफ से पहले क्वार्टर में केन रसेल ने गोल कर टीम को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों की तरफ से ताबड़तोड़ हॉकी खेली गई। दोनों प्रतिद्वंदी (Both opponents)एक दूसरे के खिलाफ गोल करने को तरसते रहे। इस दौरान भारत की तरफ से जोरदार हमला किया गया। हरमनप्रीत सिंह ने दूसरे क्वार्टर में गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई।

.@TheHockeyIndia’s quest for an Olympic medal at #Tokyo2020 is right on track as they beat #NZL 3-2 in their opening match of Pool A! 🏑#Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/FoSLWOpo4k

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) July 24, 2021