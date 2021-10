Nawab Malik का मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी पर बड़ा धमाका, वीडियो साझा कर समीर वानखेड़े को घेरा

मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी (Cruise ship) का भंडाफोड़ होने के बाद से ही समीर वानखेड़े पर लगातार निशाना साध रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) एक के बाद एक खुलासे करते जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने प्रेसवार्ता आयोजित कर क्रूज पार्टी (Cruise ship) में शामिल दाढ़ी वाले शख्स के नाम का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि दाढ़ी वाला शख्स फैशन टीवी का इंडिया हेड काशिफ खान (Fashion TV’s India Head Kashif Khan) है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Maharashtra minister Nawab Malik) ने कहा कि वह ड्रग माफिया (Drug Mafia) है और एनसीबी अधिकारी (NCB Officer) समीर वानखेड़े ( Sameer Wankhede) का दोस्त है।

Video of Kashif khan dancing on the Cruise ship pic.twitter.com/JoSsYF9Ux1

