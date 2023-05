नवाजुद्दीन सिद्दीकी ‘The Kerala Story’ बैन पर , बोले- कोई भी फिल्म या नॉवल जो किसी को हर्ट करे वो गलत है

Nawazuddin Siddiqui On The Kerala Story: सुदिप्तो सेन (Sudipto Sen) के निर्देशन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी (The Kerala Story) के रिलीज के बाद बॉलीवुड के लोग दो धड़े में बटे हुए नजर आए। एक ने फिल्म का सपोर्ट किया तो दूसरे की तरफ से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई। इस बीच कई फिल्मी सितारों के भी रिएक्शन्स सामने आए। इसमें एक नाम फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Film director Anurag Kashyap) का भी है।