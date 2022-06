Nayantara-Vignesh Shivan wedding: फेमस एक्टर की शादी का वेडिंग कार्ड हुआ लीक, गुपचुप शादी का हुआ खुलासा

Nayantara-Vignesh Shivan wedding: साउथ की सुपर स्टार एक्ट्रेस नयनतारा (Actress Nayantara) और फिल्म निर्माता विग्नेश शिवन (Vignesh Shivan) लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट करने के बाद अब शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है। दोनों आगामी 9 जून को शादी रचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

नयनतारा और विग्नेश शिवन की शादी (Nayanthara and Vignesh Shivan’s wedding) का फंक्शन महाबलीपुरम (Function Mahabalipuram) के शेरेटन पार्क में होगा। इस शादी समारोह में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। अब उनकी शादी का निमंत्रण वीडियो सोशल मीडिया (invitation video viral on social media) पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Here is the Wedding invitation of #Nayanthara and @VigneshShivN. #Nayantharawedding #VigneshShivan #WikkyNayan pic.twitter.com/IlCZM8Q7hM

— jeanpierre (@Jeanpie77) June 7, 2022