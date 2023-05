NCR का पैसिफिक मॉल जो बना था देह व्यापार की मंडी, अब वहां के 7 मैनेजरों को भेजा गया जेल, 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR

एससीआर पैसेफिक मॉल (NCR Pacific Mall) में बीते बुधवार शाम आठ स्पा सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को सात स्पा प्रबंधकों को जेल भेज (7 Managers Have Been Sent to Jail) दिया। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ इस मामले में लिंक रोड थाने (Link Road Police Station) में मुकदमा दर्ज किया है।