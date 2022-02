Neem : चेहरे की रंगत बढ़ाने के लिए नीम है बहुत फायदेमंद, करती है झुर्रियों को कम

हरे भरे पेड़ नीम का धार्मिक महत्व बहुत है। इसके औषधीय महत्व भी है। शरीर और सेहत के नीम का बहुपयोगी इस्तेमाल है। नीम (Neem for face) त्वचा को निखारने में मदद करती। Neem is very beneficial for increasing the complexion of the face, it reduces wrinkles