Neeraj Chopra : नीरज चोपड़ा विश्‍व के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बने, रचा इतिहास

Neeraj Chopra Ranking : भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर (India's Star Javelin Thrower) नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने फिर से इतिहास रचते हुए अपने देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में स्‍वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अब पुरुष जैवलिन थ्रो की रैंकिंग में वर्ल्‍ड के नंबर-1 एथलीट (World's Number-1 Athlete in the Ranking of Men's Javelin Throw) बनने की बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है।