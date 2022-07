Neeraj Chopra Silver Video: नीरज चोपड़ा का वह थ्रो देखें जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिलाया रजत पदक

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कमाल का प्रर्दशन करते हुए सिल्वर मेडल (Silver Medal ) जीतकर देश सिर फिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। नीरज ने इस प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंका और सिल्वर मेडल (Silver Medal ) पर कब्जा जमाया है। उनके लिए हालात आसान नहीं था। उनके सामने चुनौती भी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल से पार पाते हुए सिल्वर मेडल (Silver Medal ) जीता। विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (World Athletics Championships) में भारत ने 19 साल बाद दूसरी बार पदक जीता है। नीरज से पहले महिला एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था।

यहां हम उनका वह थ्रो दिखा रहे हैं, जिसकी बदौलत नीरज ने रजत पदक हासिल किया है।

Here’s the 88.13m Throw for #NeerajChopra

Bought back the smile and in Silver Medal position

Video Courtesy | WorldAthletics YT pic.twitter.com/7Be3lghcqr

— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 24, 2022