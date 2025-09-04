नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया साइट्स बंद करने का फैसला

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: – नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर (एक्स), यूट्यूब सहित 26 सामाजिक नेटवर्क को बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कदम सर्वोच्च अदालत के आदेश और मंत्रिपरिषद के पहले निर्णय को लागू करने के लिए उठाया गया है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को दूरसंचार प्राधिकरण को पत्राचार कर सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने का निर्देश दिया। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जिन प्लेटफॉर्मों का नेपाल में पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें क्रमशः निष्क्रिय किया जाएगा।

सरकार ने सामाजिक नेटवर्कों को सूचीबद्ध करने के लिए अंतिम बार एक सप्ताह का समय दिया था, जो बुधवार को समाप्त हो गया। पंजीकरण न कराने वाले प्लेटफॉर्मों को बंद करने का फैसला इसी समयसीमा के बाद लिया गया।

सर्वोच्च अदालत ने विदेशी प्रसारण संस्थाओं और ओटीटी एप्स के बिना अनुमति प्रसारित सामग्री पर रोक लगाने और नियमन के लिए कानून बनाने का आदेश सरकार को दिया था।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना और शांति सिंह थापा की संयुक्त पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि नेपाल में प्रसारण करने वाली किसी भी विदेशी डिजिटल सेवा को अनुमति लेनी होगी।

सरकार के इस कदम से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित कई लोकप्रिय सोशल नेटवर्क असक्रिय हो सकते हैं। मंत्रालय ने जल्द ही पंजीकृत न होने वाले प्लेटफॉर्मों की सूची सार्वजनिक करने का भी ऐलान किया है।

