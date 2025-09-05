  1. हिन्दी समाचार
नई 2025 यामाहा आर15 मोटरसाइकिल रेंज नए रंगों के साथ लॉन्च, जानें कीमत और डिटेल्स

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। इंडिया यामाहा मोटर (India Yamaha Motor) ने अपनी लोकप्रिय R15 सीरीज को 2025 के लिए नई लुक के साथ अपडेट किया है। कंपनी ने ‘द कॉल ऑफ द ब्लू’ ब्रांड कैंपेन के तहत नई कलर स्कीम पेश की है। इस अपडेटेड रेंज में R15M, R15 Version 4 (V4) और R15S शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत करीब पौने दो लाख रुपये से कम (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है।

R15M, R15 V4 और R15S को मिले कलर ऑप्शन

टॉप मॉडल R15M को नया मेटालिक ग्रे फिनिश मिला है। वहीं R15 Version 4 अब ग्राहकों की मांग पर मेटालिक ब्लैक शेड में भी उपलब्ध होगा। इसका मशहूर रेसिंग ब्लू शेड भी नए ग्राफिक्स के साथ और आकर्षक बना है। यामाहा ने पहली बार भारत में ग्लोबली पॉपुलर मैट पर्ल व्हाइट कलर भी लॉन्च किया है, जो सिर्फ R15 V4 में मिलेगा। दूसरी ओर, R15S को मैट ब्लैक पेंट स्कीम और वर्मिलियन कलर व्हील्स के साथ स्पोर्टी लुक दिया गया है।

भारत में एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट की लीडर

कंपनी के अनुसार, Yamaha R15 भारत की एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट बाइक कैटेगरी की नंबर 1 लीडर है। अब तक इसके 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बन चुके हैं। शार्प डिजाइन, ट्रैक-इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग रेसिंग डीएनए के चलते यह बाइक युवाओं और राइडिंग शौकीनों की पहली पसंद बनी हुई है।

इंजन और परफॉर्मेंस

नई R15 सीरीज में यामाहा का 155cc लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलता है। यह इंजन 10,000 rpm पर 18.4 bhp का पावर और 7,500 rpm पर 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें DiASil (डायासिल) सिलेंडर और Deltabox (डेल्टाबॉक्स) फ्रेम दिया गया है।

बाइक में कई एडवांस फीचर्स शामिल हैं जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, असिस्ट और स्लिपर क्लच, क्विक शिफ्टर (कुछ वेरिएंट्स में), अपसाइड-डाउन फ्रंट फॉर्क्स और लिंक्ड-टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन।

कितनी है कीमतें?

कीमत की बात करें तो, Yamaha R15M की कीमत करीब 2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। Yamaha R15 V4 की कीमत करीब पौने दो लाख रुपये से ज्यादा और Yamaha R15S की कीमत करीब पौने दो लाख रुपये से कम है। दोनों कीमत एक्स-शोरूम है।

फेस्टिव सीजन में बढ़ेगा उत्साह

कंपनी का कहना है कि इन नए कलर्स और अपडेट्स के साथ R15 सीरीज फेस्टिव सीजन में ग्राहकों के बीच और ज्यादा उत्साह पैदा करेगी।

