New Gen Ducati Scrambler : नई डुकाटी स्क्रैम्बलर लॉन्च, जानें बाइक की कीमत

New Gen Ducati Scrambler : युवा दिलों की धड़कन नई स्क्रैम्बलर डुकाटी Indian market में लॉन्च हो चुकी है। स्टाइलिश बाइक बनाने वाली इटली की दिग्गज कंपनी डुकाटी ने अपनी नई स्क्रैम्बलर को वक्त कि हिसाब से स्टाइलिस और दमदार बनाया है। भारत में New Gen Ducati Scrambler की कीमत 10.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है। कंपनी के मुताबिक नई स्क्रैम्बलर रेंज को पूरी तरह से नए रूप में पेश किया गया है। New Gen Ducati Scrambler में नई चेसिस और कई सहायक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हैं।

डुकाटी स्क्रैम्बलर की नई रेंज तीन मॉडल- आइकन (Icon), फुल थ्रॉटल (Full Throttle) और नाइटशिफ्ट (Nightshift) में उपलब्ध है। नई डुकाटी स्क्रैम्बलर की कीमत 10.39 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है।

कीमत

Ducati Scrambler Icon 10.39 लाख रुपये

Ducati Scrambler Full Throttle 12 लाख रुपये

Ducati Scrambler Nightshift 12 लाख रुपये

नई डुकाटी स्क्रैम्बलर रेंज में एयर-कूल्ड तकनीक आधारित 803cc L-ट्विन इंजन मिलता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 72bhp पावर और 65Nm टार्क जनरेट करता है। इसमें Bi-directional quickshifter दिया गया है। नई स्क्रैम्बलर में दो राइड मोड- रोड और वेट मिलते हैं। राइड-बाय-वायर के अलावा इसमें 4-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है। न्यू जनरेशन डुकाटी स्क्रैम्बलर कॉर्नरिंग ABS, TFT डैशबोर्ड जैसे तमाम खूबियों से लैस है। नई डुकाटी स्क्रैम्बलर तीन स्टैंडर्ड कलर (’62 येलो, थ्रिलिंग ब्लैक और डुकाटी रेड) को छह और कलर के साथ जोड़ा गया है, जो एक्सेसरी किट के रूप में उपलब्ध हैं।