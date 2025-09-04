  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. New GST Rate: तंबाकू-गुटखा और सिगरेट हुए महंगे, दूध-पनीर समेत रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती; जानें- किस पर कितना जीएसटी

New GST Rate: तंबाकू-गुटखा और सिगरेट हुए महंगे, दूध-पनीर समेत रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती; जानें- किस पर कितना जीएसटी

New GST Rate: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीतारमण ने बुधवार रात को 'नेक्स्ट जेनरेशन' जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया। जीएसटी काउंसिल ने मौजूदा 12 फीसदी और 18 फीसदी दरों को हटा दिया है। वहीं, रोजमर्रा की कई चीजों को 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि पान मसाला, सिगरेट, गुटखा खाने वालों के लिए बुरी खबर है। अब इन चीजों पर 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

New GST Rate: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीतारमण ने बुधवार रात को ‘नेक्स्ट जेनरेशन’ जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया। जीएसटी काउंसिल ने मौजूदा 12 फीसदी और 18 फीसदी दरों को हटा दिया है। वहीं, रोजमर्रा की कई चीजों को 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि पान मसाला, सिगरेट, गुटखा खाने वालों के लिए बुरी खबर है। अब इन चीजों पर 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

पढ़ें :- GST पोर्टल दैनिक उत्पीड़न का बना स्रोत, यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाईचारे का है क्रूर हथियार: राहुल गांधी

इन चीजों पर लगेगा शून्य प्रतिशत जीएसटी

33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं,

व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां

मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़

पढ़ें :- Budget 2025 on Tech Industry: केंद्र सरकार ने बजट में करोड़ों टेक यूजर्स को दी बड़ी राहत; जानें- ये चीजें होंगी सस्ती

दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी

इन चीजों पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी

बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम

मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन

दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर

पढ़ें :- GST Council Meeting : अब पुरानी कार खरीदने पर देना होगा 18% जीएसटी, जानिए आप पर क्या होगा असर

सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे

थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप

चश्मा

ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर

निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व

टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर

पढ़ें :- GST Council Meeting: डिजिटल ट्रांजैक्शन करनेवालों के लिए राहत; इतने रुपये तक लेन-देन पर नहीं लगेगा जीएसटी

मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें

इन चीजों पर 18 प्रतिशत जीएसटी

पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)

डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)

तीन पहिया वाहन

मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम)

माल परिवहन के लिए मोटर वाहन

पढ़ें :- परकला प्रभाकर ने इंटरव्यू ने पीएम मोदी की बढ़ाई टेंशन, बोले- NDA बहुमत के आंकड़े रहेगा काफी दूर

एयर कंडीशनर

एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक)

मॉनिटर और प्रोजेक्टर

बर्तन धोने की मशीन

1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर सीसी

इन चीजों पर 40 प्रतिशत जीएसटी

पान मसाला

सिगरेट

गुटखा

चबाने वाला तंबाकू

अनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों के अलावा]

सिगार, चुरूट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाले सिगारिलो

वातित शर्करा युक्त पेय/शीतल पेय

कार्बोनेटेड पेय

फलों के पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय

कैफीनयुक्त पेय

धूम्रपान पाइप

350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें

निजी उपयोग के लिए विमान

नाव

रिवॉल्वर और पिस्तौल

सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग

Image

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shikhar Dhawan ED Summons: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ED ने भेजा नोटिस, इस मामले में होगी पूछताछ

Shikhar Dhawan ED Summons: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ED ने भेजा...

India vs China: आज एशिया कप में भारत का चीन से जीतना हर हाल में जरूरी, जानें- कब और कैसे देख पाएंगे लाइव मैच

India vs China: आज एशिया कप में भारत का चीन से जीतना...

Bihar Bandh Live Update: पांच घंटे के बिहार बंद में एनडीए का विरोध प्रदर्शन जारी, पटना से लेकर गया तक कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर

Bihar Bandh Live Update: पांच घंटे के बिहार बंद में एनडीए का...

New GST Rate: तंबाकू-गुटखा और सिगरेट हुए महंगे, दूध-पनीर समेत रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती; जानें- किस पर कितना जीएसटी

New GST Rate: तंबाकू-गुटखा और सिगरेट हुए महंगे, दूध-पनीर समेत रोजमर्रा की...

मुकेश सहनी पत्नी और भाई को चुनाव लड़ाएंगे, बोले- राजनीति में क्यों परिवारवाद है जरूरी

मुकेश सहनी पत्नी और भाई को चुनाव लड़ाएंगे, बोले- राजनीति में क्यों...

आरजेडी पूरे दमखम से उतरेगी मैदान में, तेजस्वी यादव ने विधायक और सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे नाम जुड़वाने का दिया टास्क

आरजेडी पूरे दमखम से उतरेगी मैदान में, तेजस्वी यादव ने विधायक और...