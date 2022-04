New Kawasaki Ninja-300 लांच, एक घंटे में 200 किलोमीटर भरेगी रफ्तार

कावासाकी इंडिया (Kawasaki India) ने देश के रफ्तार प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। कंपनी ने नई कावासाकी निंजा-300 (New Kawasaki Ninja-300) लांच की है। इसकी बुकिंग शुरू (Booking start) हो गई है। यह बाइक एक घंटे में 200 किलोमीटर का सफर (Will Speed 200 Km In One Hour) कराने जैसी कई खासियतों से लैस है।