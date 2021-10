New Urban India: सीएम योगी ने ​गिनाई उपलब्धियां, कहा-42 लाख परिवारों को मिला आवास

New Urban India: प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने ‘अमृत महोत्सव’ ('Amrit Mahotsav') के तहत केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा ‘न्यू अरबन इंडिया’ (New Urban India) थीम पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी (UP) में नई उपलब्धियां हासिल हुईं हैं। यूपी में 42 लाख परिवारों को आवास मिला है