New Year 2023 : न्यू ईयर पार्टी के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में एडवाइजरी जारी

New Year 2023 : यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में नए साल का जश्न मनाने वाले हो जाएं सवधान, क्योंकि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने नई एडवाइजरी (New Advisory) जारी कर दी है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन करना होगा।