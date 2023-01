दुनियाभर में नए साल का जश्न, द्रौपदी मुर्मू ने दी लोगों को शुभकामनाएं

भारत समेत दुनियाभर में नए साल 2023 की शुरूआत हो रही है। लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। देश के पर्यटक जगह पर काफी मात्रा में लोग मौजूद थे|

वही दिल्ली के इंडिया गेट, उत्तराखंड के मसूरी तो हिमाचल प्रदेश के मनाली समेत हर शहर के प्रमुख पयर्टक स्थलों पर लोगों का हुजूम एकत्रित है। जिसको लेकर कानून व्यवस्था काफी सख्त नजर आ रही है|

President Droupadi Murmu has sent her greetings to all fellow citizens on the eve of New Year 2023.

In a message, the President has said “On the occasion of New Year, I extend my heartiest greetings and best wishes to all fellow citizens and all Indians abroad. pic.twitter.com/paMjgLZsEN

