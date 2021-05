ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड बना नंबर वन, टीम इंडिया को बड़ा नुकसान

नई दिल्ली। आईसीसी की सालाना ताजा वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पछाड़ते हुए नंबर एक की कुर्सी हासिल कर ली है। इंग्लैंड की टीम को भारी नुकसान हुआ है। वह अब नंबर चार पर खिसक गई है। न्यूजीलैंड वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद थी और टीम ने दो पायदान ऊपर चढ़ते हुए नंबर वन की पोजिशन हासिल की है। सालाना रैंकिंग में टीम इंडिया ने अपने दूसरे नंबर की पोजिशन को गंवा दिया है और वह अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है।

New Zealand have replaced the reigning world champions, England, as the No.1 side in the annual @MRFWorldwide ICC Men's ODI Team Rankings update.

Details 👇

— ICC (@ICC) May 3, 2021