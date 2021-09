Breaking news-न्यूजीलैंड का पाकिस्तान दौरा रद्द, सुरक्षा अलर्ट के बाद बोर्ड ने लिया फैसला

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड (New Zealand) ने पाकिस्तान का दौरा शुक्रवार को रद्द (Tour of Pakistan Canceled) कर दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (New Zealand Cricket Board) ने सुरक्षा अलर्ट (Security Alert) के बाद यह फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम सीमित ओवरों की सीरीज खेलने पाकिस्तान (Pakistan) पहुंची थी। यह फैसला पहला वनडे मैच खेले जाने से कुछ घंटे पहले लिया है। आज ही दोनों टीमों के बीच का पहला मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) में खेला जाना था।

बता दें कि पाकिस्तान (Pakistan) और कीवी टीम (New Zealand Team) के बीच रावलपिंडी में तीन वनडे और लाहौर में 5 टी20 मुकाबले खेले जाने थे। अब कीवी टीम के खिलाड़ियों के स्वदेश वापसी का इंतजाम किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड( pakistan cricket board) ने बयान जारी किया है।

Earlier today, the New Zealand cricket board informed us that they had been alerted to some security alert and have unilaterally decided to postpone the series.

PCB and Govt of Pakistan made fool proof security arrangements for all visiting teams. 1/4

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 17, 2021