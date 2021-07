नवनियुक्त केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के कथित तौर पर बांग्लादेशी होने का आरोप ,पीएम मोदी कराएं जांच

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रिपुण बोरा ने नवनियुक्त केंद्रीय गृह राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक के कथित तौर पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया है। बोरा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख इस मामले की जांच कराने की मांग की है।

हालांकि, बोरा के आरोपों प्रामाणिक के करीबी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मंत्री का जन्म, पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा भारत में ही हुई है। वहीं इस मामले में तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि केंद्र सरकार ने ऐसी ‘सुरक्षा खामी’ कैसे होने दी?

BarakBanglaNews, RepublicTV Tripura, IndiaToday & Business Standard publishes, @NisithPramanik is a Bangladeshi national. Its a matter of grave concern that a foreign national is an incumbent union minister. Urging PM @narendramodi in a letter to conduct an enquiry to clarify it. pic.twitter.com/5Td0xIoG8n

— Ripun Bora (@ripunbora) July 17, 2021