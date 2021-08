News: सहवाग ने ट्विटर पर शेयर कर दिया ‘मोबाइल नंबर’, आप भी कर ले फोन

New Delhi: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग(Verendra Shwag) सोशल मीडिया(Social Media) पर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अपनी फनी पोस्ट के जरिए वे हमेशा अपने फैंस का मनोरंजन(Entertenment) करते रहते हैं। इसी बीच सहवाग(Sahwag) ने ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद सभी फैंस हैरान रह गए। सहवाग ने बताया कि उनका फोन शॉवर में गिर गया है, तब तक इस नंबर पर बात करिए।

Dropped my phone in the shower, getting it fixed, call me on 9112083319

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 3, 2021