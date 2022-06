लेनोवो कंपनी ने लांच किया अपना शानदार टेबलेट फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

Lenovo Launches Tablet and Desktop in India Check Price and Specs: इन दिनों आप लैपटॉप या टैबलेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं| तो आपके लिए यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लेनेवो कंपनी ने एक नया टैबलेट, Lenovo Tab P12 Pro और एक डेस्कटॉप, Lenovo Yoga AIO 7 Desktop लॉन्च किया है| कंपनी में इसमें शानदार फीचर्स दिया है|

सबसे पहले हम इसके फीचर के बारे में बात करेंगे कंपनी ने इसमें 12.6 इंच का एमोलेड टचस्क्रीन डिस्पले दिया है 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो 2560 x 1600 पिक्सल का रेसोल्यूशन मिलेगा | बता दें कि यह लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है|

इसके लिए ये टैबलेट लो-ब्लू लाइट एमिशन सर्टिफिकेशन के साथ आता है जो टीयूवी राइनलैंड (TUV Rheinland) से मिला हैं|