Nia Sharma dance video: मुंबई की सड़कों पर रिक्शा वालों संग निया ने किया कुछ ऐसा, ट्रोलर्स बोले- Urfi javed ki Ammi …

टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) अपने लेटेस्ट सॉन्ग 'फूंक ले' को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। निया ने कुछ दिनों पहले अपना इस सॉन्ग को 'बिग बॉस' के स्टेज पर प्रमोट (Promoted on the stage of 'Bigg Boss') किया था। इसके बाद वह एक पान-बीड़ी की दुकान पर इसे प्रमोट करती नजर आई थीं।