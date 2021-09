NIRF Ranking 2021 : IIT Madras लगातार तीसरे साल टॉपर बन रचा इतिहास, देखें पूरी लिस्ट

NIRF Ranking 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्ष 2021 की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की। कोरोना के चलते पिछले वर्ष की तरह इस साल भी रैंकिग जारी करने का कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रबंधन, समग्र, अनुसंधान आदि सहित विभिन्न श्रेणियों के तहत रैंकिंग जारी की गई है। सभी शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग की पूरी सूची एनआईआरएफ की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर देखी जा सकती है। शिक्षा मंत्री ने रैंकिंग जारी करते हुए कहा, “आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में एक बार फिर देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है” वहीं, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईआईएससी बैंगलोर इस वर्ष भी पहले स्थान पर है और जेएनयू दूसरे स्थान पर है।

IIT मद्रास ने लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बनने का इतिहास रच दिया है। संस्थान 2019 से अपराजित चैंपियन रहा है। IISc ने दूसरी रैंक हासिल करना जारी रखा है। IISc 2018 और उससे पहले सबसे अच्छी रैंकिंग वाला संस्थान हुआ करता था। एनआईआरएफ के छह वर्षों में अभी तक किसी अन्य संस्थान को शीर्ष स्थान नहीं मिला है।

