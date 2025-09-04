NIRF Ranking 2025 : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) ने आज यानी 04 सितंबर, 2025 को बहुप्रतीक्षित National Institutional Ranking Framework के 10वें संस्करण की घोषणा कर दी है। इस रैंकिंग में IIT Madras ने बाजी मारते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
NIRF Ranking 2025 : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) ने आज यानी 04 सितंबर, 2025 को बहुप्रतीक्षित National Institutional Ranking Framework के 10वें संस्करण की घोषणा कर दी है। इस रैंकिंग में IIT Madras ने बाजी मारते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि हर साल जारी की जाने वाली एनआईआरएफ रैंकिंग में विभिन्न मानदंडों के आधार पर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और रैंकिंग करती है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई और 2016 से हर साल यह रैंकिंग प्रकाशित की जा रही है। रैंकिंग की सूची NIRF की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर प्रकाशित कर दी गई है।
Releasing ‘India Rankings 2025’ under NIRF. #NIRF2025 #NEP2020 https://t.co/gRL8WYi1ne
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 4, 2025
ओवरऑल कैटेगरी
1.आईआईटी मद्रास (IIT Madras)
2.IISc बेंगलुरु (IISc Bangalore
3.आईआईटी बॉम्बे
4.आईआईटी दिल्ली
5.आईआईटी कानपुर
6.आईआईटी खड़गपुर
7.आईआईटी रुड़की
8.एम्स दिल्ली
9.जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली
10.बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
NIRF Ranking 2025 Top Engineering Collages List
1.IIT Madras
2.IIT Delhi
3.IIT Bombay
4.IIT Kanpur
5.IIT Khadakpur
6.IIT Roorkee
7.IIT Hyderabad
8.IIT Guwahati
9.NIT Tiruchirappalli
10.IIT BHU Varanasi
NIRF Ranking 2025 Top Managment Institutes List
1.आईआईएम अहमदाबाद
2.आईआईएम बैंगलोर
3.आईआईएम कोझिकोड
4.आईआईटी दिल्ली
5.आईआईएम लखनऊ
6.आईआईएम मुंबई
7.आईआईएम कलकत्ता
8.आईआईएम इंदौर
9.एमडीआई गुड़गांव
10.एक्सएलआरआई जमशेदपुर