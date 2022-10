Nissan cars in india : भारत में लॉन्च होगी नई निसान एक्स-ट्रेल, यहां देखें फीचर्स

Nissan cars in india: निसान ने भारतीय बाजार में एसयूवी की मांग को देखते हुए जापानी ब्रांड ने अपने तीन सबसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय एसयूवी मॉडल को लॉन्च किया है। Nissan Juke और Nissan Qashqai के नवीनतम संस्करण भी नई दिल्ली में दिखाए गए हैं। इनमें से निसान एक्स-ट्रेल की बिक्री सबसे पहले शुरू होगी। कंपनी ने कहा है कि वह देश में एक्स-ट्रेल की टेस्टिंग शुरू कर रही है और यह जल्द ही यहां बिक्री पर जाएगी। इन गाड़ियों में कंपनी की e-Power हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग हाईब्रिड टेक्नोलॉजी है। निसान इंडिया ने आज 3 नई एसयूवी से पर्दा उठाया है। यह जल्द ही यहां बिक्री पर जाएगी।

Nissan X-Trail

यह इन तीनों में सबसे बड़ी एसयूवी है।. इस गाड़ी ने भारतीय बाजार में 8 साल बाद वापसी की है। नई X-Trail को दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। एक 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल, जिसमें निसान की e-Power हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जाएगी। इसमें इंजन के साथ 150kW की इलेक्ट्रिक मोटर मिलने वाली है। इसके हाइब्रिड वेरिएंट में फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी दिया जाएगा। यूके में एक्स-ट्रेल की कीमतें लगभग 32,030 जीबीपी या 29.74 लाख रुपये से शुरू होती हैं।

Nissan India unveiled new Hybrid Car #Qashqai

expected to be launched in India in the near future@Nissan pic.twitter.com/PNCkEPgvUf

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) October 18, 2022