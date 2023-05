Auto News- Nissan Magnite Geza : निसान मैग्नाइट का गीजा स्पेशल एडिशन जल्द होगा लॉन्च, इतने रुपये के साथ बुकिंग शुरू

Nissan Magnite Geza Special Edition: जापानी ऑटो निर्माता कंपनी Nissan 26 मई 2023 को भारत में मैग्नाइट एसयूवी का गीजा स्पेशल एडिशन लॉन्च करने वाली है। इसकी कीमत का खुलासा आगामी 26 मई को किया जाएगा। ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी इस एडिशन के साथ कई सारे अपग्रेडेड फीचर्स देने वाली है। निसान ने मैग्नाइट गीजा स्पेशल एडिशन की बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है और इसमें दिलचस्पी रखने वाले 11,000 रुपये टोकन देकर इसकी बुकिंग करा सकते हैं। 26 मई को ही कंपनी इस नई कार की कीमत का ऐलान करने वाली है।

Trajectory rear camera

कंपनी ने Nissan Magnite Geza Special Edition को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाने के लिए बहुत से फीचर्स दिए हैं। इन फीचर्स में बड़े साइज का 9-inch infotainment screen शामिल है जो हाई रिजोल्यूशन वाला है। इस स्क्रीन के साथ कंपनी ने जेबीएल के स्पीकर्स दिए हैं और यहां ग्राहकों को ऐप्पल कारप्ले के साथ Android Auto Wireless Connectivity Support भी मिलने वाला है। स्पेशल एडिशन को ट्रेजेक्टरी रियर कैमरा भी मिला है जिससे कार को पार्क करना काफी आसान हो जाता है।

Engine and other features

निसान मैग्नाइट के स्पेशल एडिशन के साथ मोबाइल से कंट्रोल होने वाली एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। निसान इस एडिशन के साथ स्टैंडर्ड मॉडल वाले दोनों इंजन विकल्प उपलब्ध करा सकती है जिनेमें 1.0-लीटर Turbo petrol and 1.2-litre naturally aspirated petrol engine शामिल हैं। बताने की जरूरत नहीं कि कंपनी की इस कार को देश में काफी पसंद किया जाता है और निसान इसके स्पेशल एडिशन समय-समय पर लॉन्च करती रहती है। इससे ग्राहकों को ताजा अंदाज में ये कार मिलती है।