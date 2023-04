NMACC Grand Launch Event: रजनीकांत, दीपिका, प्रियंका समेत कई सेलेब्स ने बढ़ाई Ambanis के इवेंट की रौनक, देखें इनसाइड तस्वीरें

NMACC Grand Launch Event: नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (Nita Mukesh Ambani Cultural Center) के लॉन्च इवेंट में सितारों की भीड़ लगी रही। NMACC में कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां अपने डिजाइनर परिधानों में बेहतरीन दिखीं। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, गीगी हदीद, निक जोनास, रणवीर सिंह, ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट, और कई सितारे शामिल हुए.

NMACC शो भारत की प्रदर्शन कलाओं के इतिहास के बारे में था। डिजिटल इमेजरी और दस्तकारी के संयोजन के साथ बनाई गई सिनेमाई पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट होने के दौरान कहानी संगीत और नृत्य के साथ सामने आई।

जैसे ही संगीत और नृत्य के तमाशे को देखने के लिए सितारे पहुंचे, आइए हम NMACC की कुछ अंदरूनी तस्वीरों पर नज़र डालते हैं। एक तस्वीर में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, हेमा मालिनी और एथलीट दीपा मलिक को एक स्पष्ट क्षण में कैद किया गया था। अन्य तस्वीरों में, दीपा को बॉलीवुड जोड़े के साथ बातचीत करते हुए देखा गया, जबकि वे खुशी से उसकी ओर देख रहे थे।

दीपिका पादुकोण ने सेल्फी के लिए नताशा पूनावाला और डंडास के संस्थापक इवेंजेलो बूसिस के साथ पोज दिया। पठान अभिनेत्री ने अपने पति रणवीर के साथ, लॉन्च इवेंट में आकाश अंबानी, फाल्गुनी पीकॉक, शेन पीकॉक और पिंकी रेड्डी के साथ भी पोज़ दिया।

एक और इनसाइड तस्वीर में पीकू एक्ट्रेस निखिल मेहरा के साथ नजर आ रही हैं। एक अन्य वीडियो में दीपिका और प्रियंका ने एक-दूसरे को गले लगाया।

