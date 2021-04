न मिली ऑक्सीजन न मिला वेंटिलेटर हुआ पंडित राजन मिश्र का निधन, विशाल भारद्वाज का फूटा सिस्टम पर गुस्सा

मुंबई: पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमण के चलते बॉलीवुड के पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर श्रवण राठौड़ का निधन हुआ था। अब बीते रविवार को संगीत की दुनिया ने पंडित राजन मिश्र को खो दिया। उनका निधन दिल्ली में हुआ। राजन और साजन मिश्र की जोड़ी के क्लासिकल सिंगर पंडित राजन मिश्र कोरोना वायरस से संक्रमित थे और पिछले कई दिनों से दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे।

वह 70 साल के थे। कहा जा रहा है कि उन्हें सही वक्त पर किसी अस्पताल में बेड या वेंटीलेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने भी इसकी आलोचना की है। फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने थोड़ी देर पहले ट्विटर के जरिए दुख व्यक्त किया है और पंडित राजन मिश्र के लिए वेंटीलेटर सही समय पर उपलब्ध नहीं होने पर सिस्टम पर निशाना साधा और सवाल उठाया है।

I still can’t believe that we lost Pandit Rajan Mishra.. How do I absorb the fact that a ventilator bed couldn’t be arranged for him. Rest in Peace. #PanditRajanMishra

It’s a national horror movie that we are watching live.

