यूपी के किसी भी नौजवान व नागरिक के सामने आज अपनी पहचान का संकट नहीं: सीएम योगी

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित काइट शिक्षण संस्थान (KIET Group of Institute) के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीटेक, बीफार्मा, एमसीए, एमबीए पास आउट छात्रों को डिग्री वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमें New Age Courses को लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर New Age Courses नहीं आएंगे तो हम Technology में पिछड़ जाएंगे।

साथ ही कहा, उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान व नागरिक के सामने आज अपनी पहचान का संकट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो UP के नहीं हैं लेकिन जब पहचान देने की आवश्यकता पड़ती है तो वे भी कहते हैं कि …साहब हम UP के हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में ₹38 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, इसका मतलब 1.10 करोड़ नौजवानों के लिए सीधे-सीधे नौकरी/रोजगार की गारंटी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा, जब डेवलपमेंट एजेंडा का हिस्सा नहीं होता तो अव्यवस्था हावी हो जाती है। समय से दो कदम आगे चलने से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। कहा याद कीजिए, 2014 के पहले अव्यवस्था, अविश्वास के दौर से देश प्रदेश गुजर रहा था। 2014 के बाद देश में कैसे बदलाव की बाजार चली और चारों तरफ तरक्की का दौर शुरू हो गया। आज देश में रैपिड रेल भी है और मेट्रो भी है। 12 लेन का एक्सप्रेस वे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिक सुविधा प्रदेश और देश में मिल रही है।