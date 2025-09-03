Noise की शानदार स्मार्टवॉच भारत में 8 सितंबर को होगी लॉन्च, प्री-बुकिंग पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट

  1. हिन्दी समाचार
Noise Endeavour Pro Smartwatch: नॉइज़ अगले हफ्ते में अपनी नई स्मार्टवॉच नॉइज़ एंडेवर प्रो को लॉन्च करने वाला है। ये वॉच 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में पेश की जाएगी। नॉइज़ की नई स्मार्टवॉच भारत में फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर उपलब्ध होगी। वहीं, प्री-बुकिंग पर ग्राहकों को बड़ा प्राइस डिस्काउंट दिया जा रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- OpenAI ने भारत पर लगाया बड़ा दांव, 1 GW डेटा सेंटर बनाने की तैयारी, 5 लाख मुफ्त लाइसेंस बांटेगी AI कंपनी

नॉइज़ एंडेवर प्रो स्मार्टवॉच की कीमत 9,999 रुपये है। यह 8 सितंबर, दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर उपलब्ध होगी। इच्छुक उपभोक्ता इस वियरेबल को अमेज़न पर प्री-बुक कर सकते हैं और इसे केवल 8,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके लिए अमेज़न लैंडिंग पेज पर “प्री-बुक नाउ” पर क्लिक करना है, किसी भी भुगतान विधि से 999 रुपये का गिफ्ट कार्ड खरीदना है, और कूपन प्राप्त करने के लिए एक ईमेल आईडी दर्ज करनी है।

प्री-बुकिंग के बाद, आपको लॉन्च के दिन 1000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 8 सितंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उत्पाद पृष्ठ पर जाकर शेष राशि का भुगतान करके अपनी खरीदारी पूरी करें। इस स्मार्टवॉच में टाइटेनियम अलॉय बेज़ल और स्क्रैच-रेसिस्टेंट ग्लास है। यह 2000 से ज़्यादा बार गिरने पर भी सुरक्षित रहती है, 164 फीट की गहराई पर भी पानी से सुरक्षित रहती है, और 5 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी बिना किसी रुकावट के काम करती है।

नॉइज़ एंडेवर प्रो स्मार्टवॉच में डुअल-बैंड GPS और 9-एक्सिस मोशन सेंसर हैं। एयर प्रेशर मॉनिटरिंग, एल्टीट्यूड ट्रैकिंग और शक्तिशाली कंपास जैसे फ़ीचर आपको किसी भी रोमांचक यात्रा को आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं। यह वियरेबल स्टैंडबाय मोड में 28 दिनों की बैटरी लाइफ, GPS मोड में 26 घंटे और नॉर्मल मोड में 10 दिनों की बैटरी लाइफ प्रदान करता है।

अपकमिंग स्मार्टवॉच में 1.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 1000 निट्स की ब्राइटनेस प्रदान करता है। इसमें एक बिल्ट-इन टॉर्च भी है जो आपको रात में ट्रेनिंग और कम विजिबिलिटी वाली परिस्थितियों में लाल LED लाइट के साथ 6 घंटे तक लगातार रोशनी का आनंद लेने की सुविधा देती है। यह हृदय गति में उतार-चढ़ाव, नींद, दैनिक गतिविधियों और तनाव को ट्रैक करता है।

पढ़ें :- जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव में करगहर सीट से ठोकेंगे ताल

स्ट्रावा और ऐप्पल हेल्थ के अंतर्निहित एकीकरण के साथ, एंडेवर प्रो आपके प्रशिक्षण को नॉइज़फिट ऐप में हर हृदय गति वृद्धि, कैलोरी बर्न, जीपीएस-ट्रैक किए गए रूट और वर्कआउट सारांश को सहजता से सिंक करके कनेक्टेड रखता है। नॉइज़फिट ऐप में, आपको पहले से लोड किए गए कोर्स मिलेंगे।

