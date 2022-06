Nokia X21 5G Smartphone जल्द होगा लांच,आइए जानते हैं इसी खूबियां

नई दिल्ली। नोकिया (Nokia) बहुत जल्द Nokia X21 5G स्मार्टफोन लाने वाला है। @nlopt70 नाम के एक ट्विटर यूजर ने Nokia X21 5G के लीक हुए रेंडर्स शेयर किए हैं। उन्होंने फोन के डिजाइन और फीचर्स के बारे में बताया है। दिखने में Nokia X21 5G काफी स्टाइलिश लग रहा है। आइए जानते हैं Nokia X21 5G के बारे में…

फोन का जानें Specifications?

लीक हुए रेंडर्स से पता चलता है कि Nokia X21 5G के डिस्प्ले में सेंट्रली पोजीशन पंच-होल होगा। X20 पर उपलब्ध सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के बजाय, इसका अगला वर्जन बैक पैनल के ऊपरी-बाएं कोने में स्थित एक रेक्टेंगुलर शेप कैमरा यूनिट के साथ आएगा। टिपस्टर ने खुलासा किया कि Nokia X21 5G 6.7-इंच OLED पैनल के साथ आएगा जो 120Hz रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि यह फुल एचडी + रिज़ॉल्यूशन के लिए सपोर्ट करता है।

Even though I've released some pictures and specs of the Nokia X21, I'm sure HMD will still be using the Snapdragon 480 Plus in the X-Series anyway. But I received this very exclusive information again. If it turns out to be untrue I would be very sad too

