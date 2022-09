Siddharth Malhotra ​​के साथ मणिके गाने में नजर आएंगी Nora Fatehi, सेक्सी गाउन ने लूटा फैन्स का दिल

मुंबई: अबू जानी और संदीप खोसला ने नोरा फतेही (Nora Fatehi) के लिए नवीनतम गीत, माणिक में सबसे भव्य पोशाक तैयार की है। हजारों जटिल मोतियों और हाथ की कढ़ाई से बने, जो कई कारीगरों द्वारा की गई थी, इस पोशाक को पूरा होने में हफ्तों लग गए।

इसके अलावा, जबकि यह बाहर से आश्चर्यजनक दिखती है और नोरा को एक सपने की तरह फिट करती है, इस इक्का-दुक्का कलाकार के लिए इसे 48 घंटे से अधिक समय तक पहनना और सहज और आसान तरीके से प्रदर्शन करना एक चुनौती थी।

जब अबू जानी- संदीप खोसला ने चरित्र, मूड, लुक और फील पर गहन अध्ययन किया और फिर उसे सही फैब्रिक, हैंडीवर्क, मिरर वर्क को कलर स्कीम के साथ मिलाकर मैच किया और फिर परिधान को जीवन दिया गया।

Get ready to dive deep in the ocean of love and lust with #Manike.❤️‍🔥

Song coming out soon!#ThankGod in cinemas on 25th October.@ajaydevgn @SidMalhotra @Rakulpreet @norafatehi @Indra_kumar_9 #BhushanKumar #KrishanKumar @tanishkbagchi @yohanimusic @JubinNautiyal @sangvoel pic.twitter.com/GlHgCQTFyI

— T-Series (@TSeries) September 14, 2022