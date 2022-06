Northeast Heavy Rain : पूर्वोत्तर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मेघालय में 3 की मौत

Northeast Heavy Rain : पूर्वोत्तर में मौसम के मिजाज ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।मेघालय में भारी बारिश के कारण कई तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। राज्य में भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। आईएमडी ने पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से वेस्ट गारो हिल्स जिले के गाम्बेग्रे इलाके में हुए भीषण भूस्खलन में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई तो वहीं मूसलाधार बारिश के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है।

दूसरी तरफ असम के मनकाचर जिले में तो बाढ़ आ गई है जिसमें कई गांव डूब गए हैं और इस कारण सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं।भारी बारिश के कारण गुवाहाटी शहर के काहिलीपारा, जटिया और हटिगांव क्षेत्र सहित विभिन्न हिस्सों में जलजमाव हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में 10-11 जून को और अगले पांच दिनों के दौरान असम और मेघालय में अत्यधिक भारी वर्षा (204.5 मिमी से अधिक) की चेतावनी दी।

Intense spell of rainfall likely to continue over Northeast India and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during next 5 days.

Heat Wave Conditions likely to continue in isolated pockets over Northwest, Central & adjoining East India during next 2 days. pic.twitter.com/AI6UGW4LA3

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 9, 2022