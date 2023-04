एक या दो नहीं पूरे 9 साल बाद हनी सिंह की एल्बम होगी रिलीज, ब्रेकअप के चलते डिप्रेशन से जूझे सिंगर

Yo Yo Honey Singh New album: हनी सिंह (Honey Singh) के गानों की भारत में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन गाने दिए हैं जो आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं. अब 9 साल बाद फिर हनी सिंह(Honey Singh) अपने डिप्रेशन से लड़कर वापस लौटे (came back after fighting depression) हैं. अब उनकी नई एल्बम हनी 3.0 रिलीज के लिए तैयार है.

इसका पहला गाना एक अप्रैल को एक लाइव कॉन्सर्ट में रिलीज किया गया है. हनी सिंह (Honey Singh) काफी समय के ब्रेक के बाद अपने काम पर वापस लौटे, लेकिन उनके ब्रेक अप के चलते हाल ही में फिर उन्हें कुछ वक्त का ब्रेक लेना पड़ा. अब उन्होंने ये खुलासा किया है कि उनके ब्रेकअप के चलते एल्बम रिलीज पर क्यों असर पड़ा.

हनी सिंह (Honey Singh) ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया, ‘अब भी जब मैंने नई शुरुआत की थी, उस समय मैं प्यार में था और उस वक्त मैंने एक पूरा एल्बम बनाया था. जो रोमांटिक था, लेकिन दुर्भाग्य से, ये रिश्ता जारी नहीं रहा, इसलिए मुझे एल्बम को पलटना पड़ा. एल्बम में देरी हुई.



इसमें 3 महीने की देरी हुई. ये जनवरी में आने वाला था, लेकिन अब अप्रैल में आया है. मैंने एल्बम को पूरी तरह से फ्लिप कर दिया है. शुरुआत में एल्बम का डायरेक्शन प्यार, डांस और रोमांस का था लेकिन जब रिश्ता टूट गया तो मैंने एल्बम को पलट दिया.’