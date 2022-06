‘The Lady of Heaven’ : अब पैगम्बर मोहम्मद की बेटी पर बनी फिल्म , सड़कों पर उतरे मुसलमान और मचा बवाल

‘The Lady of Heaven’ : अब पैगम्बर मोहम्मद की बेटी पर बनी फिल्म , सड़कों पर उतरे मुसलमान और मचा बवाल

The Lady of Heaven : भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर जारी विवाद अभी थमा भी नहीं कि ब्रिटेन के सिनेमाघरों में पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad) की बेटी पर बनाई गई फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हालांकि पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad) की बेटी की कहानी को प्रदर्शित करने का दावा करने वाली एक विवादास्पद नई फिल्म की सभी स्क्रीनिंग को रोक दिया गया है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी सिनेमा चेन ने बड़े स्तर पर मुस्लिमों के विरोध के बाद ये कदम उठाया है। सिनेमाघरों में कर्मचारियों और कस्टमर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'द लेडी ऑफ हेवन' (The Lady of Heaven) को ब्रिटेन के सभी सिनेमाघरों से हटा लिया गया है।