अब वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिया ये बड़ा सुझाव

नई दिल्ली। पीलीभीत (Pilibhit) से भाजपा सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया है। इसके साथ ही शनिवार को पीएम मोदी (PM Modi) को एक पत्र लिख कर कहा कि इसके साथ ही अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर भी तत्काल फैसला ले लिया जाना चाहिए, जिससे किसान अपने घरों को वापस लौट सकें। उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए सभी 700 किसानों के लिए एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है, जिससे पीड़ित परिवार आसानी से अपना जीवन गुजार सकें। उन्होंने लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री पर तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की है।

I welcome the announcement of the withdrawal of the 3 #FarmLaws. It is my humble request that the demand for a law on MSP & other issues must also be decided upon immediately, so our farmers can return home after ending their agitation.

My letter to the Hon’ble Prime Minister: pic.twitter.com/6eh3C6Kwsz

— Varun Gandhi (@varungandhi80) November 20, 2021