एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षाओं को किया स्थगित , जान लें डिटेल

नई दिल्ली। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूजीसी नेट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इससे पहले जेईई मेन अप्रैल मई सत्र की परीक्षा और नीट पीजी सहित कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दी गई हैं, जिसके बाद यूजीसी नेट के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा को भी स्थगित करने की मांग कर रहे थे।

Dear all, I request to you stay safe and follow all necessary precautions for #COVID19.#Unite2FightCorona

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 20, 2021