  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Nubia Air Slim: 6.78 इंच डिस्प्ले, 20MP फ्रंट कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला नूबिया एयर स्लिम ग्लोबली लॉन्च

Nubia Air Slim price and specifications: स्मार्टफोन मार्केट में इस समय फोन निर्माताओं के बीच स्लिम डिवाइस पेश करने की होड़ मची है। जिनमें टेक्नो के स्पार्क स्लिम, पोवा स्लिम और सैमसंग के गैलेक्सी S25 एज जैसे डिवाइस शामिल हैं। जबकि Apple भी अपने स्लिम फॉर्म फैक्टर डिवाइस - iPhone 17 Air को लॉन्च करने वाला है। इस बीच ZTE ने भी आधिकारिक तौर पर वैश्विक बाजार में अपने Nubia Air Slim स्मार्टफोन का अनावरण किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Nubia Air Slim price and specifications: स्मार्टफोन मार्केट में इस समय फोन निर्माताओं के बीच स्लिम डिवाइस पेश करने की होड़ मची है। जिनमें टेक्नो के स्पार्क स्लिम, पोवा स्लिम और सैमसंग के गैलेक्सी S25 एज जैसे डिवाइस शामिल हैं। जबकि Apple भी अपने स्लिम फॉर्म फैक्टर डिवाइस – iPhone 17 Air को लॉन्च करने वाला है। इस बीच ZTE ने भी आधिकारिक तौर पर वैश्विक बाजार में अपने Nubia Air Slim स्मार्टफोन का अनावरण किया है।

Nubia Air Slim स्मार्टफोन टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम डेजर्ट और स्ट्रीमर ब्लैक रंगों में उपलब्ध है। इसकी कीमत $279 है और यह इसी महीने यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, इसके बाद इस साल के अंत में दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगा। आइये इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर डाल लेते हैं-

Nubia Air Slim के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: डिवाइस में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 1.5K स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 4500 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस, 120Hz रिफ्रेश रेट, 100% DCI-P3 कलर गैमट और 440 ppi पिक्सल डेंसिटी प्रदान करता है।

प्रोसेसर: यह Unisoc T8300 चिपसेट द्वारा संचालित है

मैमोरी: 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।

कैमरा: स्मार्टफोन में 50MP का AI ट्रिपल रियर कैमरा और 20MP का फ्रंट कैमरा है।

बैटरी: इसमें 5000mAh की बैटरी है और यह 33W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

मोटाई और वजन: यह 5.9mm अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है और इसका वज़न 172 ग्राम है।

अन्य फीचर्स: IP68 और IP69 धूल और पानी प्रतिरोध, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i सुरक्षा, उच्च शक्ति वाला एल्यूमीनियम फ्रेम, 4-कोने वाला आंतरिक सुदृढीकरण, टिकाऊ और ड्रॉप प्रतिरोधी बॉडी, AI परफॉर्मेंस इंजन 12GB डायनामिक रैम, AI स्पोर्ट स्नैपशॉट, वीडियो एंटी-शेक, स्मार्ट AI कैमरा फीचर्स, जेमिनी, AI रियल टाइम ट्रांसलेट, AI कन्वर्सेशन ट्रांसलेट, डुअल माइक AI नॉइज़ कैंसलेशन, HiFi 4 DSP और अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
