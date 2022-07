Nupur Sharma Case : पूर्व जज और वकील के खिलाफ नहीं चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल का सहमति देने से इनकार

Nupur Sharma Case : बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Former BJP spokesperson Nupur Sharma) के मामले को लेकर पूर्व जज और वकील के खिलाफ अवमानना का केस नही चलेगा। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General KK Venugopal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजों की आलोचना करने वाले पूर्व जज और वकील के खिलाफ अवमानना का केस चलाने पर सहमति देने इनकार कर दिया है।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा (Former Judge Justice SN Dhingra) , पूर्व अतिरिक्त एसजी अमन लेखी (Former Additional SG Aman Lekhi) और वरिष्ठ अधिवक्ता केआर कुमार (Senior Advocate KR Kumar) के खिलाफ अदालत में अवमानना ​​का केस चलाने की मांग की गई थी। इन सबने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Former BJP spokesperson Nupur Sharma) के केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजों के टिप्पणी को लेकर आपत्ती जताई थी।

बता दें कि पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश में कई जगह केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में पिछले दिनों नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने अपने खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजों ने उन पर कड़ी टिप्पणी की थी।