Nupur Sharma Suspended: भाजपा से सस्पेंड होने के बाद बोलीं नूपुर शर्मा, मेरी जान को खतरा

Nupur Sharma Suspended: भारतीय जनता पार्टी ने विवादित बयान के कारण नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। नूपुर शर्मा के साथ पार्टी ने नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि नूपुर शर्मा पैगम्बर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके कारण वो लगातार घिरती जा रहीं थीं।

I request all media houses and everybody else not to make my address public. There is a security threat to my family.

— Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) June 5, 2022