नई दिल्ली: मशहूर बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहान अक्सर अपनी फिल्मों और बयानों के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में, अभिनेत्री और सांसद ने ट्विटर पर अपने ‘विशेष मित्र’ यश दासगुप्ता को भाजपा में शामिल कर लिया और बुधवार दोपहर एक पांच सितारा शहर में अपना झंडा पकड़ा।

अपने ट्वीट में बशीरहाट से तृणमूल सांसद ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मेदिनीपुर के सांसद दिलीप घोष पर जमकर निशाना साधा। नुसरत ने कुछ घंटे पहले दिलीप का एक ट्वीट पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, “फिर से शर्मनाक टिप्पणी।”

दिलीप ने बुधवार दोपहर को ट्विटर पर लिखा, ‘टीएमसी के लोग अक्सर कहते हैं कि चूंकि उनकी नेता एक महिला हैं, इसलिए उन पर हमला किया जाता है और उनकी आलोचना की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस धरती पर वह कैसे एक महिला हो सकती हैं?’ नुसरत ने दिलीप घोष को इस तरह का ट्वीट पोस्ट करने के लिए फटकार लगाई।

"Our men did the right thing. She should thank her stars that she was only heckled and nothing else was done to her." – @BJP4Bengal State President Mr @DilipGhoshBJP assassinating the characters of women for protesting.

